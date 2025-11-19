Aller au menu Aller à la page

Sunmi dévoile « Heart Maid », son premier album studio après dix-huit ans de carrière

#News Show-biz l 2025-11-15

Musique coréenne

ⓒ ABYSS COMPANY
La chanteuse Sunmi, figure emblématique de la deuxième génération de K-pop et ancienne membre de Wonder Girls, a sorti le 5 novembre son tout premier album studio en solo, « Heart Maid ». C’est son premier opus complet depuis ses débuts il y a dix-huit ans, et douze ans après ses débuts en solo.

Sunmi a participé à l’ensemble des treize morceaux, y compris à l’écriture et à la composition du titre principal « Cynical ». Dans cette chanson, elle jette un regard lucide sur le monde et interpelle, avec une performance saisissante, ceux qui le regardent avec cynisme : « Why so cynical ? ». Cette question fait écho au célèbre « Why so serious ? » du Joker dans le film « The Dark Knight ». 

L’album s’ouvre sur le titre électro « MAID » et propose une large palette sonore, du rock de « Balloon in Love » et « Blue ! » aux morceaux R&B et ballades plus intimistes.

Selon son agence ABYSS Company, « Heart Maid » rassemble « toutes les émotions et la sensibilité musicale que Sunmi a cultivées au fil des années » et s’articule autour d’un message central, celui de réconforter les cœurs à travers la musique.
