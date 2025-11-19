Miyeon d’I-DLE dévoile son deuxième mini-album « My, Lover »

ⓒ CUBE Entertainment

Miyeon, membre du girls band phénomène I-DLE, a dévoilé un nouvel opus aux couleurs de l’automne.





Le 3 novembre, elle a sorti son deuxième mini-album intitulé « My, Lover ». Trois ans et demi après son premier disque solo « My », la chanteuse revient avec sept titres qui traduisent une maturité musicale plus affirmée.





Alors que son premier projet retraçait ce qu’elle est en tant qu’artiste, « My, Lover » explore cette fois les multiples facettes de l’amour. Les chansons suivent un fil émotionnel allant de la rupture et du regret à la nostalgie, la reconstruction et le dévouement, jusqu’à la rencontre avec un soi plus apaisé.





Miyeon a pris part à l’ensemble du processus créatif, renforçant son empreinte artistique. Elle a notamment participé à l’écriture des titres « F.F.L.Y » et « You and No One Else ». L’album comprend aussi le titre phare « Say My Name », ainsi que « Reno », « Space Invader », « Petal Shower » et « Show ».





Avec cette sortie, la voix douce et lumineuse de la chanteuse signe un retour empreint d’émotion, parfaitement accordé à la saison.