AHOF ouvre un nouveau chapitre avec « The Passage »

ⓒ F&F Entertainment

Le 4 novembre, le boys band AHOF a ouvert un nouveau chapitre de son parcours avec la sortie de son deuxième mini-album « The Passage ».





Ce disque arrive quatre mois après « WHO WE ARE », son premier album publié en juillet. Avec ce nouvel opus, le groupe aborde la frontière entre l’adolescence et l’âge adulte, et se réinvente à travers l’image d’une jeunesse turbulente mais en plein essor.





« The Passage » comprend cinq titres, dont la chanson principale « Pinocchio ». La chorégraphie, inspirée du nez de Pinocchio, apporte une touche symbolique, tandis que le clip associe le thème du mensonge au mythe de la tour de Babel, offrant une réflexion sur la sincérité et la croissance personnelle.





Révélé en juillet dernier, AHOF s’était déjà imposé comme un « rookie monstre ». Son premier album « WHO WE ARE » s’était classé cinquième parmi les meilleures ventes de la première semaine pour un groupe masculin, et son hit « Rendezvous » lui a permis de remporter trois trophées dans des émissions musicales à peine dix jours après ses débuts.