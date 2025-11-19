Park Jin-young signe son retour avec « Happy Hour », une ballade pour la fin de journée

ⓒ JYP Entertainment

Le chanteur et producteur légendaire Park Jin-young a fait son retour sur la scène musicale avec un nouveau single intitulé « Happy Hour » sorti le 5 novembre, en collaboration avec la chanteuse Kwon Jin-ah.





Ce morceau, écrit et composé par Park Jin-young lui-même, prolonge l’esprit de ses ballades emblématiques. Sur une base de country pop au ton chaleureux, la voix douce et expressive de Kwon Jin-ah apporte une touche de fraîcheur et de sensibilité.





« Happy Hour » évoque ce moment de réconfort que l’on s’accorde en rentrant du travail, casque sur les oreilles, musiques préférées dans la playlist. Fidèle à son image de « véritable homme de scène », Park Jin-young, figure incontournable de la scène coréenne depuis plus de trente ans, livre ici un message d’encouragement et de réconfort à tous ceux qui mènent une vie intense.





En parallèle de cette sortie, il a annoncé deux concerts solo prévus les 13 et 14 décembre à l’université Kyung Hee à Séoul. Entre ses hits et ses performances spectaculaires, l’artiste promet un moment festif pour clôturer l’année sur une note de joie et d’énergie.