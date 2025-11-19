Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

KISS OF LIFE fait ses débuts au Japon avec « Tokyo Mission Start »

#News Show-biz l 2025-11-15

Musique coréenne

ⓒ S2 Entertainment
Le girls band KISS OF LIFE a franchi une nouvelle étape dans sa carrière en faisant ses premiers pas sur la scène japonaise.

Son premier mini-album japonais, « Tokyo Mission Start », marque le début de ses activités à l’international. L’album réunit six titres dont « Lucky », chanson principale de cette sortie.

« Lucky » mêle habilement plusieurs styles autour d’une base de R&B contemporain, signature du groupe. Le morceau rappelle les sonorités du R&B des années 2000 tout en y ajoutant une touche moderne et raffinée. Son rythme groovy et les voix dynamiques des membres créent une atmosphère à la fois vive et élégante.

L’opus comprend également les versions japonaises de plusieurs hits comme « Sticky », « Midas Touch » et « Shhh ». Il inclut également deux remixes : « Nobody Knows », revisité par DJ me-mai, et « R.E.M » dans une version plus électronique signée DJ SO-SO, offrant un aperçu de la palette musicale variée du groupe.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >