KISS OF LIFE fait ses débuts au Japon avec « Tokyo Mission Start »

ⓒ S2 Entertainment

Le girls band KISS OF LIFE a franchi une nouvelle étape dans sa carrière en faisant ses premiers pas sur la scène japonaise.





Son premier mini-album japonais, « Tokyo Mission Start », marque le début de ses activités à l’international. L’album réunit six titres dont « Lucky », chanson principale de cette sortie.





« Lucky » mêle habilement plusieurs styles autour d’une base de R&B contemporain, signature du groupe. Le morceau rappelle les sonorités du R&B des années 2000 tout en y ajoutant une touche moderne et raffinée. Son rythme groovy et les voix dynamiques des membres créent une atmosphère à la fois vive et élégante.





L’opus comprend également les versions japonaises de plusieurs hits comme « Sticky », « Midas Touch » et « Shhh ». Il inclut également deux remixes : « Nobody Knows », revisité par DJ me-mai, et « R.E.M » dans une version plus électronique signée DJ SO-SO, offrant un aperçu de la palette musicale variée du groupe.