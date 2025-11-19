KFTV, finaliste du K-Startup Grand Challenge

Dans cette interview, Christophe Diez, fondateur de KFTV (Korea French Television), et Jeanne Dubresson, directrice des contenus, reviennent sur leur parcours et la réussite de leur plateforme qui tisse un véritable pont culturel entre la France et la Corée. Née en 2020 au cœur de la vague Hallyu, KFTV s’est imposée comme un acteur original de la diffusion de contenus franco-coréens — dramas, documentaires et programmes exclusifs — en promouvant un dialogue entre les deux pays. Les deux invités évoquent la reconnaissance internationale obtenue grâce à leur sélection parmi 1 800 start-ups au K-Startup Grand Challenge 2024, leur implantation en Corée et leurs partenariats dans des domaines variés allant des médias à la K-pop. Ils partagent également leur vision d’un modèle alliant innovation, culture et humanité, prémices d’une nouvelle étape de leur aventure avec la future plateforme Kyool.