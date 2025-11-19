La saison 2 de « Culinary Class Wars » débarque sur Netflix

ⓒ NETFLIX

Netflix a annoncé hier la sortie exclusive de la saison 2 de « Culinary Class Wars » prévue pour le 16 décembre prochain. L’émission de téléréalité culinaire met en scène une guerre des classes entre les chefs « cuillères noires », des talents autodidactes issus de restaurants indépendants, et les chefs « cuillères blanches », des chefs étoilés célèbres.





La bande-annonce de ce deuxième volet a révélé la participation de prestigieux chefs, notamment Lee Jun, doublement étoilé au Guide Michelin, le moine Seonjae, premier maître national de cuisine des temples en Corée du Sud ou encore Hu Deok-juk, grand maître de la cuisine chinoise doté de 57 ans d’expérience.





La première saison, diffusée l’année dernière, a marqué l’histoire en devenant la première émission de divertissement coréenne de Netflix à occuper la première place mondiale dans la catégorie des contenus non anglophones pendant trois semaines consécutives.