Complex Networks : G-Dragon classé 16e « meilleur habillé du XXIe siècle »

ⓒ Galaxy Corporation

Le chanteur sud-coréen G-Dragon a été classé 16e dans le palmarès des « meilleurs habillés du XXIe siècle » publié par Complex Networks, un média américain spécialisé dans la mode et la culture. C’est ce qu’a annoncé mardi son agence Galaxy Corporation. Il est le seul artiste asiatique de ce classement prestigieux, aux côtés de célébrités mondiales telles que Kanye West, Rihanna, Pharrell ou encore David Beckham.





Complex Networks a salué G-Dragon comme étant « une figure qui a établi des normes en matière de mode bien avant que la K-pop de devienne un phénomène mondial et a toujours eu une longueur d’avance sur les tendances. » Le média a également ajouté que « près de 20 ans après ses débuts, G-Dragon continue de redéfinir ce que signifie le ‘style’ dans la K-pop, de briser les frontières et d’inspirer tous les genres à traiter la mode comme une forme d’expression personnelle. »





G-Dragon s’est fait connaître dès ses débuts pour son sens aigu de la mode. Il a notamment popularisé le phénomène de la mode « airport fashion », où ses tenues lors des arrivées et départs internationaux devenaient systématiquement des sujets de discussion.