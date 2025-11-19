LE SSERAFIM au Tokyo Dome pour clôturer sa tournée mondiale

ⓒ SOURCE MUSIC

LE SERRAFIM a foulé la scène du prestigieux Tokyo Dome au Japon mardi et mercredi, concluant ainsi sa tournée mondiale « EASY CRAZY HOT ».





Avant les représentations, les membres du groupe avaient partagé leur émotion à travers leur agence Source Music. Elles avouaient ne pas croire qu’elles monteraient sur cette scène emblématique, dont elles rêvaient depuis si longtemps. Elles avaient alors promis d’offrir aux FEARNOT, leur fandom, un moment d’exception.





Jusqu’en septembre dernier, LE SERRAFIM a parcouru 18 villes à travers le Japon l’Asie et l’Amérique du Nord. Durant la tournée nord-américaine, le groupe est notamment apparu dans l’émission « America’s Got Talent » de NBC et dans le talk-show « The Jennifer Hudson Show » sur Fox TV.