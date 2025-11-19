« Bogum Magical » : Park Bo-gum, patron d’un salon de coiffure

ⓒ THE BLACK LABEL

L’acteur Park Bo-gum s’apprête à faire son grand retour sur les écrans dans une émission de divertissement inédite. La chaîne tvN a annoncé hier le lancement de « Bogum Magical », un nouveau programme prévu pour le premier semestre de l’année prochaine.





L’émission mettra en vedette Park Bo-gum aux côtés de Lee Sang-yi et Kwak Dong-yeon, réunis pour une aventure originale : l’ouverture d’un salon de coiffure dans un village rural isolé.





Le concept du programme s’appuie sur une particularité de Park Bo-gum. L’acteur a obtenu son certificat professionnel de coiffeur pendant son service militaire. Il proposera bien plus qu’une simple coupe de cheveux aux habitants du village. L’émission promet de montrer comment le trio prendra soin à la fois de la chevelure et du moral des villageois, dans une ambiance chaleureuse et réconfortante.