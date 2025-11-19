« Chef and Hunter » : une nouvelle émission culinaire extrême se dévoile

ⓒ YONHAP News, Line Entertainment, One Hundred Label

Channel A va proposer un concept d’émission inédit qui promet de repousser les limites de la télé-réalité culinaire. « Chef and Hunter » sera diffusé pour la première le 8 janvier prochain, comme l’a annoncé mercredi la chaîne.





Le programme réunira un casting d’exception : le chef Edward Lee, l’ancien combattant de MMA Choo Sung-hoon, le comédien Lim Woo-il et l’animateur Kim Dae-ho. Dans des environnements naturels extrêmes, les participants devront chasser ou collecter eux-mêmes leurs ingrédients avant de les transformer en plats gastronomiques. Cette aventure culinaire de survie en pleine jungle mêlera donc chasse, cuisine et dégustation dans des conditions hors du commun.