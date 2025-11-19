« Spike War » : réunir des stars issues de divers horizons

ⓒ MBN

La chaîne de télévision MBN a annoncé mercredi lancer une nouvelle émission de divertissement sportif. Intitulée « Spike War », elle sera diffusée pour la première fois le 30 novembre prochain. Le principe est original : réunir des stars issues de divers horizons – acteurs, chanteurs, comédiens et sportifs – pour former une équipe de volley-ball mixte qui affrontera une équipe de célébrités japonaises pour un choc Corée-Japon.





La direction sportive de l’équipe a été confiée à des légendes du volley coréen. Kim Se-jin, figure emblématique de la V-League, le championnat national de Corée, occupera le poste de directeur général, tandis que les anciens professionnels Shin Jin-sik et Kim Yo-han assureront les fonctions d’entraîneurs.





La liste des joueurs est très diversifiée, réunissant des athlètes de différentes disciplines, notamment le basketball, le skeleton, le baseball, le badminton ou encore l’escrime. Les téléspectateurs pourront également retrouver, entre autres, les acteurs Sung Hoon et Song Jin-woo, la comédienne Kim Min-kyung ou encore Danny Ahn du groupe god.