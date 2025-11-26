34. Kim Yuna, la reine du patinage

La reine du patinage artistique reconnue dans le monde entier

Kim Yuna est la première patineuse à avoir remporté toutes les compétitions majeures du patinage artistique féminin auxquelles elle pouvait participer : les Jeux olympiques, les Championnats du monde, les Championnats des Quatre Continents et la Finale du Grand Prix. Des experts internationaux, dont la légendaire Michelle Kwan, louent ses performances parfaites alliant art, technique et vitesse. Aujourd’hui encore, certaines vidéos de ses compétitions sont utilisées comme références dans les manuels de l’Union Internationale de Patinage (ISU).





La patineuse artistique Kim Yuna

ⓒ KBS

Records aux Jeux olympiques d’hiver Kim Yuna, qui a débuté le patinage à 7 ans, s’est distinguée dès l’âge de 12 ans en accomplissant cinq types de triples sauts. Après ses débuts en senior, elle a remporté des victoires dans des compétitions mondiales tout en établissant de nouveaux records. Aux Jeux olympiques d’hiver de Vancouver en 2010, elle a obtenu la médaille d’or en enregistrant des records du monde tant pour le programme court que le libre, établissant un nouveau record pour le total des points. Aux Jeux olympiques d’hiver à Sotchi en 2014, malgré une performance de grande qualité, elle n’a remporté que la médaille d’argent qui a été considérée comme une médaille précieuse, laissant une empreinte dans l’histoire du patinage artistique.





(à gauche) La patineuse junior Kim Yuna,

(à droite) 2009, Finale du Grand Prix

ⓒ KBS

Soutenir l’organisation des Jeux olympiques de Pyeongchang Après sa retraite, Kim Yuna a exercé une influence dans la diplomatie sportive et les activités liées pour que Pyeongchang accueille les Jeux olympiques d’hiver. Elle a ainsi contribué, en tant qu’ambassadrice, au succès de la candidature grâce à ses discours lors de présentations au CIO et a fait connaître au monde entier le sport coréen tout en diffusant un message de paix lors d’événements internationaux. Le parcours de Kim Yuna a largement contribué, au-delà de ses performances en tant qu’athlète, à renforcer le statut des sports d’hiver en Corée et à accroître son influence internationale.





Discours à l’ONU

ⓒ KBS

L’avenir des sports d’hiver et des Yuna Kids L’intérêt pour le patinage artistique a augmenté grâce à l’influence de Kim Yuna, ce qui a également élevé le niveau du patinage en Corée du Sud. La génération de patineurs connue sous le nom de Yuna Kids, qui a pris la suite, brille aujourd’hui chez les juniors et les seniors, montrant pleinement ses compétences. Ainsi, Kim Yuna est considérée comme une athlète qui a écrit une nouvelle page dans l’histoire des sports d’hiver en Corée du Sud et dans le monde.



