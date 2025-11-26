ITZY ouvre un nouveau chapitre avec « Tunnel Vision »

ⓒ JYP Entertainment

Le 10 novembre, le girls band a dévoilé « Tunnel Vision », un mini-album qui marque l’après-renouvellement de son contrat avec son agence JYP Entertainment. À l’approche de leur septième anniversaire, elles avaient promis des performances où se mêlent complicité, énergie et d’autres multiples facettes.





Le titre principal éponyme repose sur une base hip-hop soutenue par des cuivres puissants. ITZY explorait ici un genre Afro, un terrain encore inédit pour le groupe. Ryujin expliquait que leurs chansons avaient longtemps porté un message axé sur la confiance en soi, avant d’ajouter que ce nouvel album parlait plutôt d’avancer vers son propre objectif.





Le projet rassemble aussi « Focus », « DYT », « Flicker », « Nocturne » et « 8-Bit Heart ». Les morceaux passent du hip-hop à l’industriel, de l’UK garage au R&B puis au hyper-pop. La participation du producteur américain Dem Jointz, connu pour son travail avec Eminem et Rihanna, et de la célèbre productrice sud-coréenne Kenzie renforce encore la dimension internationale du son.





Ce comeback s’est accompagné d’une autre annonce très attendue, celle du retour en tournée. ITZY lancera sa troisième tournée mondiale à Séoul, du 13 au 15 février 2026, au Jamsil Indoor Stadium.