Pour ses dix ans, Monsta X apporte son soutien aux enfants en situation de précarité

ⓒ STARSHIP Entertainment

Le boys band Monsta X a marqué son dixième anniversaire avec une initiative empreinte de solidarité.





Le 12 novembre, l’ONG Good Neighbors, spécialisée dans la protection des droits de l’enfant, a annoncé que le groupe avait fait un don destiné à soutenir les enfants en situation de précarité alimentaire à l’approche de la fin d’année. Monsta X a souhaité remercier le public pour ces dix années d’affection en versant cette aide au nom de son fandom, Monbebe.





Cette démarche n’avait rien d’isolé. Les membres avaient déjà commencé à soutenir des familles en difficulté dès 2020, au plus fort de la pandémie de Covid-19. En mars dernier, ils avaient apporté une aide de cent millions de wons pour soutenir les habitants et les enfants touchés par les incendies, un engagement qui leur a valu d’intégrer le « The Neighbors Honors Club », un cercle de grands donateurs réunissant ceux qui contribuent à hauteur d’au moins cent millions de wons.





Les garçons ont expliqué que « ces dix années avaient pris un sens particulier grâce aux fans » et ont confié espérer que « ce geste, né d’une force partagée entre Monsta X et Monbebe, offrirait à son tour un soutien précieux à quelqu’un ».





En outre, Monsta X a récemment dévoilé son single numérique américain « baby blue », presque quatre ans après son dernier album américain, « The Dreaming ».