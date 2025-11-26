FIFTY FIFTY fait sensation en France avec la BO du film « Yoroï »

ⓒ ATTRAKT

Le girls band phénomène FIFTY FIFTY a véritablement conquis le public français. Sa participation à la bande originale du film fantastique français « Yoroï » a provoqué un petit séisme dans les classements locaux.





« Oulalalala », la nouvelle collaboration entre FIFTY FIFTY et Orelsan, figure emblématique du rap hexagonal, s’est imposée dès sa sortie. En effet, le titre s’est installé très vite dans le haut des hit-parades de Spotify, Apple Music et Deezer.





Ce travail en commun avait une signification particulière pour le groupe. Le morceau portait une intensité que leurs titres précédents n’avaient jamais abordée, et les membres y laissaient apparaître une autre facette, entre une voix plus ample et des passages rap plus nets. Elles montraient simplement qu’elles pouvaient aborder un style différent avec aisance.