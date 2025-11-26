CRAVITY revient avec l’énergie pétillante de « Lemonade Fever »

ⓒ STARSHIP Entertainment

CRAVITY a fait son retour avec une dose d’énergie qui rappelle l’acidité d’une limonade bien fraîche.





Le 10 novembre, le boys band a publié « Dare to Crave : Epilogue », un projet qui vient compléter son deuxième album studio « Dare to Crave », sorti le 23 juin dernier.





Le précédent disque décrivait les garçons au moment où ils faisaient face à leurs désirs, entre fuite et confrontation, tandis que cette nouveauté explore un éventail d’émotions plus large, ce qui donne un ensemble encore plus nuancé.





L’opus rassemble quinze titres au total. « Lemonade Fever » ouvre la liste avec une sensation d’excitation. « OXYGEN » poursuit avec un sentiment qui s’accroche et qui se glisse comme une respiration, tandis que « Everyday », écrit par Allen, apporte une touche lumineuse en racontant ce souhait de partager chaque journée avec l’être cher. Ces trois nouveaux morceaux élargissent nettement le terrain émotionnel du projet.





En plus, tous les membres figurent aux crédits en tant que paroliers et certains ont même participé à la composition. Ils ont ainsi pris en main la formation des sous-unités, la composition de leurs propres titres et l’interprétation du concept, ce qui leur a permis de construire une narration à la fois personnelle et plus variée.