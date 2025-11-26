Doyoung de NCT prête sa voix à la BO du programme à succès « Transfer Love 4 »

ⓒ SM Entertainment

En Corée du Sud, chaque nouvelle saison de l’émission de téléréalité « Transit Love » continue d’attirer un large public. La production réunit d’anciens couples qui se retrouvent sous le même toit pour décider s'ils veulent se remettre ensemble ou commencer de nouvelles relations.





Le 12 novembre, Doyoung, membre emblématique du mega-groupe NCT, a rejoint les artistes qui participent à la bande originale de la saison 4 de « Transit Love 4 », en dévoilant « Sick Words ». Comme il avait déjà expliqué qu’il suivait l’émission avec beaucoup d’intérêt, cet attachement transparaît dans cette nouvelle chanson.





« Sick Words » donne voix à quelqu’un qui peine à tourner la page après une rupture. Le morceau évoque la trace persistante d’un amour qui ne s’efface pas, même avec le temps. Un piano discret, des cordes chaleureuses et la sensibilité de la voix de l’artiste se mêlent pour transmettre ce mélange de nostalgie et de regret qui accompagne les séparations difficiles.