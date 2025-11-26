Aller au menu Aller à la page

Chuu prépare son deuxième fancon pour décembre

#Infos concerts l 2025-11-22

Musique coréenne

ATRP
La chanteuse Chuu reviendra en décembre avec un deuxième fancon !

Les 13 et 14 décembre, elle se produira au Shinhan Card SOL Pay Square Live Hall pour son prochain concert intitulé « Let's Meet There When the First Snow Falls ».

En avril dernier, l’artiste avait publié son troisième mini-album, « Only cry in the rain ». Elle y adressait un message sincère aux jeunes qui avancent en cachant leurs émotions, en leur rappelant qu’un jour de pluie pouvait devenir un moment où l’on s’autorise enfin à être honnête avec soi-même. 

Ce nouveau rendez-vous marquera son premier fancon national depuis près de deux ans, après « My Palace » en 2023. Chuu y partagera les émotions et les expériences qu’elle a accumulées au fil de son parcours musical, pour offrir aux fans un moment intime et chaleureux.
