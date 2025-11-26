Sung Si-kyung confirme son concert de fin d’année et tient sa promesse envers ses fans

SK JAEWON

Ces derniers jours, le chanteur de ballade Sung Si-kyung avait expliqué avoir subi un préjudice financier de la part de son manager, un collaborateur de longue date.





Malgré cette période compliquée, il a choisi de maintenir son engagement envers ses fans en annonçant un concert de fin d’année. Du 25 au 28 décembre, il donnera un spectacle sur quatre jours au KSPO Dome à Séoul, sous le titre « Sung Si Kyung ».





Son équipe a expliqué que ce rendez-vous restait un événement important pour l’artiste, puisqu’il s’agit d’un concert annuel qui porte son nom. Après mûre réflexion, l’artiste a décidé de maintenir l’édition de cette année pour honorer la promesse faite au public. Elle a ajouté que le vocaliste souhaitait remercier directement les fans pour leur soutien et leur patience, et qu’il préparait une scène soignée, avec de la bonne musique et un niveau artistique à la hauteur de leurs attentes.