SEVENTEEN fait sensation au siège de NPR à Washington

SEVENTEEN a marqué l’histoire en devenant le premier groupe sud-coréen à se produire au siège de National Public Radio (NPR) à Washington D.C. pour l’émission légendaire « Tiny Desk ». Cinq membres du boys band – Joshua, Mingyu, Seungkwan, Vernon et Dino – ont offert une prestation live d’environ 30 minutes dans l’épisode « SEVENTEEN: Tiny Desk Concert », mis en ligne le 24 novembre sur la chaîne YouTube de NPR Music.





Ils ont interprété une sélection de leurs plus grands succès, ouvrant avec « Super », avant d’enchaîner avec « CLAP », « HOT », « SOS », « _WORLD » et « Rock with you ». La setlist soigneusement choisie a permis de mettre en valeur la diversité musicale du groupe dans le cadre intimiste de l’émission.





« Tiny Desk » est un programme live au format concert miniature qui met l’accent sur la musique pure et l’authenticité des performances acoustiques. Le concept consiste à transformer les bureaux de NPR en scène improvisée, créant une atmosphère à la fois professionnelle et intimiste où les artistes peuvent démontrer leurs talents vocaux et musicaux sans artifices.