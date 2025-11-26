TVXQ pulvérise tous les records au Nissan Stadium au Japon

ⓒ SM Entertainment

Le groupe sud-coréen TVXQ s’apprête à entrer une nouvelle fois dans l’histoire de la musique japonaise en se produisant au Nissan Stadium les 25 et 26 avril 2026. Baptisée « TVXQ 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM ~ RED OCEAN ~ », cette série de concerts marquera le point culminant des célébrations du 20e anniversaire de ses débuts au Japon. L’annonce a été faite lundi par le groupe lui-même lors du dernier concert de leur fan event commémoratif au World Memorial Hall de Kobe, créant une vague d’enthousiasme et d’émotion dans la salle.





Le Nissan Stadium représente le Graal pour tout artiste se produisant au Japon. Il peut accueillir environ 75 000 spectateurs par représentation, ce qui en fait l’une des plus grandes salles de concert du pays. Seuls les artistes de premier plan, considérés comme des superstars dans l’archipel, ont le privilège d’y organiser des concerts en solo.





L’histoire entre TVXQ et le Nissan Stadium a débuté en 2013. Le groupe sud-coréen était alors devenu le premier artiste étranger à se produire dans ce stade mythique, ouvrant ainsi la voie aux musiciens internationaux. En 2018, il a réalisé l’exploit sans précédent d’y tenir trois concerts consécutifs. Une première pour un artiste étranger mais aussi pour l’ensemble des stars japonaises.





Avec cette troisième série de représentations prévue l’année prochaine, TVXQ consolide définitivement sa position de mastodonte étranger détenant à la fois le record de la première participation et celui du plus grand nombre de concerts au Nissan Stadium.