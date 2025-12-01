Stray Kids, premier groupe de K-pop en tête d’affiche du Rock in Rio

ⓒ JYP Entertainment

Le groupe sud-coréen Stray Kids entrera l’année prochaine dans l’histoire de la musique en devenant le premier artiste de K-pop à se produire en tant que tête d’affiche du légendaire festival brésilien Rock in Rio. C’est ce qu’a annoncé mercredi son agence JYP Entertainment.





Stray Kids montera sur la scène principale, Palco Mundo, le 11 septembre 2026 lors de la seconde moitié du festival, qui se déroulera du 4 au 7 septembre et du 11 au 13 septembre à Rio de Janeiro.





Lancé en 1985, le Rock in Rio est reconnu comme l’un des plus grands festivals de musique au monde. Au fil des décennies, des légendes telles que Queen, Guns N’ Roses, Red Hot Chili Peppers ou encore Muse ont foulé ses scènes iconiques. La sélection de Stray Kids comme premier groupe de K-pop en tête d’affiche témoigne de l’influence croissante du genre sur la scène musicale mondiale.





Le groupe composé de huit hommes continue son ascension fulgurante sur le circuit des grands festivals internationaux. Il a déjà été tête d’affiche de quatre festivals majeurs à travers le monde : Lollapalooza à Paris en 2023 puis l’année suivante lors du I-Days à Milan, du British Summer Time Hyde Park à Londres et de Lollapalooza à Chicago.