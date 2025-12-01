35. Parasite et le cinéma sud-coréen

Films sud-coréens reconnus à l’étranger
Ligne du dessus
- Réalisateur, Kang Dae-jin « Le Cocher »
Ours d’Argent au Festival international du film de Berlin, 1961
- Réalisateur Shin Sang-ok « Jusqu’au dernier jour »
Prix spécial du Jury, 1960
- Réalisateur Lee Du-yong « Pee-mak »
Prix spécial au Festival international du film de Venise, 1981
- Réalisateur Lee Jang-ho « Déclaration de l’Idiot »
Prix spécial au Festival international du film de Berlin, 1984
- Réalisateur Bae Yong-gyun « Pourquoi Bodhi-Dharma est-il parti vers l’Orient ?»
Prix du meilleur film, Prix du meilleur réalisateur,
Prix de la meilleure photographie au Festival international
du film de Locarno, 1989
Ligne du dessous
- Réalisateur Kang Je-gyu « Shiri » 1999
- Réalisateur Im Kwon-taek « Chihwaseon »
Prix du meilleur réalisateur à Cannes, 2002
- Réalisateur Park Chan-wook « Oldboy »
Grand Prix du Jury de Cannes, 2003
- Réalisateur Hong Sang-soo « La femme qui s’est enfuie »
Prix du Meilleur réalisateur au Festival de Berlin, 2020
- Réalisateur Park Chan-wook « Décision de partir »
Prix du Meilleur réalisateur à Cannes, 2022