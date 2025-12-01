35. Parasite et le cinéma sud-coréen

Parasite, un film sud-coréen reconnu dans le monde entier

En juin 2025, le New York Times a classé Parasite en tête de son classement des 100 meilleurs films du XXIe siècle. Le long-métrage de Bong Joon-ho raconte le conflit de classes qui se déclenche lorsque la famille Kim, vivant dans un demi sous-sol, est embauchée par la famille Park comme professeur particulier, chauffeur et femme de ménage. Tout en étant basé dans un cadre coréen, il aborde le thème global de la polarisation du capitalisme, et est considéré comme une œuvre qui harmonise le local et l’universel.





Le film Parasite - Après la victoire aux Oscars du réalisateur Bong Joon-ho

ⓒ KBS

Oscar du Meilleur film Parasite a commencé par remporter la Palme d’Or lors du 72e Festival de Cannes en 2019. Puis, a décroché plus de 300 prix en Corée du Sud et à l’étranger, notamment à Sydney, Macao ou encore aux Golden Globes. Aux Oscars, le film est devenu la première oeuvre non anglophone à remporter quatre prix : celui du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur film international et du meilleur scénario. Ce succès a permis au cinéma sud-coréen de gagner une reconnaissance mondiale tant sur le plan artistique que populaire.





(à gauche) Les acteurs du film Parasite à Cannes,

(à droite) Le réalisateur Bong Joon-ho

ⓒ KBS

Croissance et mondialisation du cinéma sud-coréen L’expansion des films sud-coréens à l’étranger a commencé à la fin des années 1950. Dans les années 1960 à 1980, les films portant des messages sur la société d’après-guerre ont attiré l’attention dans les festivals internationaux de cinéma. Dans les années 1990, avec l’apparition de productions à gros budget comme Shiri, l’industrie cinématographique sud-coréenne a connu une croissance à la fois qualitative et quantitative. Des réalisateurs au style unique tels que Hong Sang-soo, Lee Chang-dong et Park Chan-wook ont été reconnus dans les plus grands festivals. Les récompenses obtenues à l’étranger traduisent la reconnaissance du monde du 7e art pour la compétitivité et l’influence internationale des contenus coréens.





Films sud-coréens reconnus à l’étranger Ligne du dessus - Réalisateur, Kang Dae-jin « Le Cocher » Ours d’Argent au Festival international du film de Berlin, 1961 - Réalisateur Shin Sang-ok « Jusqu’au dernier jour » Prix spécial du Jury, 1960 - Réalisateur Lee Du-yong « Pee-mak » Prix spécial au Festival international du film de Venise, 1981 - Réalisateur Lee Jang-ho « Déclaration de l’Idiot » Prix spécial au Festival international du film de Berlin, 1984 - Réalisateur Bae Yong-gyun « Pourquoi Bodhi-Dharma est-il parti vers l’Orient ?» Prix du meilleur film, Prix du meilleur réalisateur, Prix de la meilleure photographie au Festival international du film de Locarno, 1989 Ligne du dessous - Réalisateur Kang Je-gyu « Shiri » 1999 - Réalisateur Im Kwon-taek « Chihwaseon » Prix du meilleur réalisateur à Cannes, 2002 - Réalisateur Park Chan-wook « Oldboy » Grand Prix du Jury de Cannes, 2003 - Réalisateur Hong Sang-soo « La femme qui s’est enfuie » Prix du Meilleur réalisateur au Festival de Berlin, 2020 - Réalisateur Park Chan-wook « Décision de partir » Prix du Meilleur réalisateur à Cannes, 2022

L’influence mondiale du cinéma sud-coréen Depuis Parasite, le cinéma sud-coréen continue d’obtenir des succès dans les principaux festivals internationaux, y compris à Cannes et aux Oscars. L’actrice Yoon Yuh-jung a remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Minari, tandis que le réalisateur Park Chan-wook et l’acteur Song Kang-ho ont remporté respectivement le Prix de la mise en scène et le Prix du Meilleur acteur au Festival de Cannes, faisant ainsi de l’industrie sud-coréenne un catalyseur de tendances culturelles mondiales.



