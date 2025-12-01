NCT DREAM dévoile « Beat It Up » et ouvre une fin d’année dynamique

ⓒ SM Entertainment

Le 17 novembre, NCT DREAM a dévoilé son sixième mini-album « Beat It Up », accompagné du titre principal éponyme. Le projet réunit six morceaux qui s’articulent autour du thème du « rythme du temps » et met en avant un parcours en constante évolution, fidèle à l’identité du groupe.





« Beat It Up » s’inscrit dans une veine hip-hop alimentée par un kick affirmé et une basse profonde. La présence d’un motif vocal reconnaissable qui revient tout au long du morceau et des transitions pleines d’esprit donnent au titre un rythme entraînant.





Les paroles expriment quant à elles la volonté de progresser sans se laisser limiter par les cadres imposés avec assurance, un état d’esprit que NCT DREAM revendique depuis ses débuts.





Les garçons ont présenté cette nouveauté comme une chanson « rafraîchissante, presque comme une bouffée d’air », en précisant qu’il s’agit d’un titre qui se révèle pleinement sur scène. Ils ont ajouté qu’ils espèrent que le public découvrira également la performance, convaincus que le morceau saura trouver son public.