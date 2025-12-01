Le nouveau single d’ALLDAY PROJECT poursuit sa progression mondiale

ⓒ THE BLACK LABEL

Le groupe mixte ALLDAY PROJECT, produit par The Black Label, a nettement renforcé son élan. Son nouveau single numérique « ONE MORE TIME », dévoilé le 17 novembre, a suscité une réaction immédiate et a donné le ton pour la suite d’une première année déjà bien remplie.





Dès sa sortie, le titre a créé l’événement. En vingt-quatre heures, il s’est hissé à la 2e place du Top 100 de Melon, la principale plateforme musicale sud-coréenne. Le clip a suivi la même trajectoire et s’est maintenu au sommet du classement des contenus musicaux en forte progression, ce qui illustre l’engouement du public.





L’écho à l’international n’a pas tardé. La vidéo a pris la tête des tendances YouTube en Australie, en France, à Taïwan ou encore aux États-Unis. Elle a également occupé des positions à un chiffre au Canada, à Hong Kong, en Arabie saoudite, à Singapour, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Russie, signe d’une audience qui dépasse désormais largement la Corée.





L’attention s’est aussi portée sur un soutien inattendu. Le 18 novembre, Jungkook de BTS a partagé une reprise de « ONE MORE TIME » sur ses réseaux et a salué, selon ses mots, un « coup de cœur total ». A ce stade, ALLDAY PROJECT semble avoir posé des bases solides pour son année rookie, et la sortie de son premier mini-album en décembre suscite d’autant plus d’attente.