Lee Seung-gi revient avec la ballade « By Your Side »

Lee Seung-gi, chanteur sud-coréen connu comme le « prince de la ballade », est revenu avec un morceau empreint d’émotion, porté par des notes puissantes et un registre aigu très maîtrisé.





Son nouveau titre « By Your Side » s’appuie sur une base rock où se mêlent un son de band énergique et un timbre solide. Il y raconte la volonté d’accompagner quelqu’un dans les moments les plus éprouvants, une intention réconfortante qui traverse toute la chanson.





L’artiste a également présenté « Goodbye ». Sur une ligne de guitare douce et délicate, il exprime la difficulté de formuler un dernier adieu à un être aimé. Cette sensibilité rappelle sa signature musicale et apporte une profondeur supplémentaire au titre.





Après la sortie du single numérique de « Empty » en mai, Lee Seung-gi a de nouveau pris part à l’écriture et à la composition de cette nouveauté. Il continue ainsi de renforcer sa propre couleur musicale et montre une maturité artistique qui ne cesse de s’affirmer.