« I DONT CARE » : Baby DONT Cry présente un nouveau single plus affirmé

Le 19 novembre, Baby DONT Cry a présenté son deuxième single numérique « I DONT CARE ». Le groupe, premier girls band lancé par P Nation, revient cinq mois après ses débuts remarqués en juin avec « F Girl ».





Pour cette sortie, les membres ont annoncé leur volonté de montrer une musique plus aboutie et une performance encore plus affirmée. A travers « I DONT CARE », elles y expriment l’envie d’avancer sans se laisser ébranler par les jugements extérieurs, un message clairement revendiqué dans le morceau.





La chanson mêle un son de band ample et un rythme dansant, ce qui met en scène l’élan et la détermination de jeunes artistes qui poursuivent leurs objectifs sans relâche. La montée progressive du titre et l’intensité de la performance finale soulignent l’énergie fougueuse de Baby DONT Cry et renforcent son image, fidèle à une jeunesse audacieuse et volontaire.





Cette nouveauté s’appuie également sur une production solide. Plusieurs producteurs reconnus, en Corée comme à l’international, ont pris part au projet. Parmi eux, VVN, productrice de The Black Label, et IDO, collectif du même label à l’origine de nombreux succès, ont contribué à l’écriture et à la composition.