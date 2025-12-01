Taeyeon célèbre ses dix ans de carrière solo avec un album de compilation

ⓒ SM Entertainment

Taeyeon, membre de Girls’ Generation et artiste solo reconnue, s’apprête à franchir une étape significative dans l’histoire du K-pop. Elle devient la première chanteuse issue d’un girls band à présenter une compilation.





En effet, son agence SM Entertainment a annoncé la sortie, le 1er décembre, de « Panorama : The BEST OF TAEYEON », un album qui marque les dix ans de sa carrière solo. Depuis « I », titre publié en 2015, la chanteuse a construit un répertoire solide. Ce nouveau projet réunit vingt-quatre morceaux.





Dans un paysage K-pop désormais dominé par les mini-albums et les singles numériques, la publication d’une compilation prend une valeur particulière. Ce format, devenu rare, est souvent réservé à une poignée d’artistes dont la notoriété s’inscrit dans la durée. Pour de nombreux fans et observateurs de l’industrie, cette sortie illustre clairement le statut de l’artiste, qui reste une figure incontournable depuis une décennie.





Taeyeon poursuit ainsi un parcours déjà long, avec dix-huit ans au sein du groupe légendaire Girls’ Generation et dix ans de carrière solo. Elle conserve d’ailleurs un surnom bien installé auprès du public, celui d’une valeur sûre, ce qui témoigne de la place qu’elle a su défendre au fil des années.