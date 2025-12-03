De Bruxelles à Séoul (Ⅰ)

L’Institut des Hautes Études des Communications Sociales (IHECS) est un établissement à Bruxelles qui forme des professionnels en communication. Il a un partenariat avec des universités à Séoul. Cet automne, nous avons reçu ses trois représentants : Anouk Mormal, Anne-Claire Naveau et Muhiddin Gundogdu.





ⓒ KBS WORLD & Anne-Claire Naveau

D’origine coréenne, Anouk est responsable du service comptable de l’IHECS. Elle était revenue dans son pays natal pour consolider le partenariat avec Ewha et Sogang et aussi rencontrer les étudiants en échange en Corée du Sud.





ⓒ KBS WORLD & Anne-Claire Naveau

Anne-Claire, elle, est justement une élève en Erasmus, ici. Venue pour la première fois en Asie, elle vit une expérience vraiment dépaysante et enrichissante.





ⓒ KBS WORLD & Muhiddin Gundogdu

Quant à Muhiddin, c’est un ancien de l’école. Avec un master en presse magazine et photojournalisme, ce jeune homme travaille non seulement comme rédacteur pour des magazines français en lien avec la Corée et aussi comme chef d’entreprise en Belgique.