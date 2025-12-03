« The People Upstairs » : comédie audacieuse sur le couple signée Ha Jung-woo

ⓒ BY4M STUDIO

A première vue, tout oppose les deux couples de « The People Upstairs », quatrième film réalisé par Ha Jung-woo, sorti aujourd’hui en salle. En bas, vivent Jung-ah (Gong Hyo-jin) et Hyun-soo (Kim Dong-wook), un couple dont la relation s’est refroidie depuis longtemps. A l’étage au-dessus habitent M. Kim (Ha Jung-woo) et Su-kyung (Lee Ha-nee), un couple passionnément amoureux qui affiche ouvertement sa complicité.





L’intrigue démarre lorsque Jung-ah, envieuse du bonheur de ses voisins, les invite à dîner. Le repas prend une tournure inattendue quand le couple de l’étage inférieur fait une proposition surprenante : ils souhaitent inviter Jung-ah et Hyun-soo à participer à leur relation conjugale. Face à cette idée absurde, le couple d’en bas est déboussolé et ses réactions divergent radicalement.





Cette comédie interdite au moins de 19 ans repose entièrement sur les conversations intenses entre les deux couples. Le film traite de sujets difficiles à aborder, que peu oseraient évoquer dans la vie quotidienne. Ha Jung-woo a misé sur le rire comme porte d’entrée vers ces thématiques taboues. Les dialogues provoquent les uns après les autres des fous rires et sourires gênés, créant une atmosphère unique où l’embarras se mêle à la fascination.