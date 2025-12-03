KIIRAS dévoile son premier titre de Noël

ⓒ LeanBranding

Le groupe féminin KIIRAS s’apprête à célébrer les fêtes de fin d’année avec la sortie de « KIIRASMAS », son premier titre de saison de Noël. Son agence a annoncé hier que cette chanson sera disponible le 8 décembre à 18h.





« KIIRASMAS » est un chant de Noël construit sur une base de pop légère et entraînante. Le titre transforme les festivités en une célébration typiquement KIIRAS, débordant d’une énergie joyeuse et pleine de charme. Le jeu de mots du titre, fusionnant « KIIRAS » et « Christmas », Noël en français, illustre l’appropriation par le groupe de cette fête traditionnelle, lui imprégnant son identité propre.





Depuis ses débuts en mai dernier, KIIRAS explore différentes facettes musicales. Il a débuté avec un morceau aux influences country avec « KILL MA BO$$ », puis à proposer le mois dernier un titre pop énergétique « BANG BANG! ». Sa dernière création vient confirmer son orientation vers des sonorités dynamiques et festives.