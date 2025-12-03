KICKFLIP célèbre son 1er anniversaire avec un concert à Séoul

ⓒ JYP Entertainment

KICKFLIP donnera rendez-vous à ses fans les 17 et 18 janvier prochains au Blue Square SOL Travel Hall à Séoul. Son label JYP Entertainment a annoncé que le groupe masculin y organisera un concert intitulé « From KickFlip, To WeFlip ».





Ce spectacle marque une étape symbolique pour le jeune groupe qui fêtera son premier anniversaire de ses débuts le 20 janvier. Il se veut une occasion de créer des souvenirs privilégiés avec les WeFlip, le nom officiel du fandom du groupe. Le titre de l’évènement illustre la volonté de KICKFLIP de partager ce moment de fête avec ses fans, transformant le « nous » du groupe en un « nous » collectif incluant le public.