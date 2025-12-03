JYP Entertainment organise son dernier concours public de recrutement de talents

ⓒ JYP Entertainment

L’agence JYP Entertainment va organiser l’année prochaine la 20e édition de son concours public de recrutement de talents, qui débutera le 17 janvier à Gwangju. Cette tournée d’auditions se poursuivra dans quatre autres grandes villes : Daejeon, Busan, Daegu et Séoul.





Cette 20e édition revêt un caractère particulier : elle sera la dernière du genre. Le format emblématique de JYP Entertainment tirera ainsi sa révérence après avoir façonné la scène K-pop pendant des années. L’agence a toutefois précisé qu’elle continuera à sélectionner des talents, mais sous d’autres formats, notamment à travers des auditions mondiales. Ce changement reflète l’évolution du paysage du divertissement sud-coréen et l’internationalisation croissante de l’industrie.





Les auditions sont ouvertes à tous les candidats nés entre 2008 et 2016, sans autres restrictions. Les postulants peuvent concourir dans l’une des cinq catégories proposées : chant, rap, danse, mannequinat ou comédie.