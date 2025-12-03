MMA2025 : Jennie et aespa complètent une programmation déjà exceptionnelle

Melon Music Awards

Melon, la grande plateforme musicale de Kakao Entertainment, a révélé la programmation finale des MMA2025, prévus le 20 décembre au Gocheok Sky Dome à Séoul. L’annonce a confirmé la présence de Jennie et d’Aespa, deux artistes particulièrement attendues cette année.





Jennie s’apprête à monter sur scène après avoir signé une année remarquable, entre une carrière solo en pleine affirmation et son activité au sein de Blackpink. Elle prévoit de présenter une performance à la hauteur de son influence sur la scène musicale mondiale, avec une présence qui devrait une nouvelle fois marquer le public.





aespa attire également toutes les attentions. Le groupe a enchaîné l’an dernier trois méga-hits avec « Supernova », « Armageddon » et « Whiplash », ce qui lui avait valu sept récompenses, dont le grand prix de la cérémonie. Sa participation cette année suscite également la curiosité, et beaucoup s’interrogent sur la manière dont il choisira de se renouveler.





A un peu plus d’un mois de l’événement, les MMA2025 affichent désormais une programmation complète. Jennie et Aespa rejoignent ainsi G-DRAGON, Jay Park, Zico, EXO, IVE, BOYNEXTDOOR, RIIZE, PLAVE, NCT WISH et ILLIT, auxquels s’ajoutent plusieurs autres artistes annoncés. La liste laisse présager une soirée marquante, avec une excitation qui gagne du terrain à mesure que décembre approche.