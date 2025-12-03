LUCY prépare un concert de fin d’année avec un orchestre de 48 musiciens

SERIES.L

LUCY s’apprête à marquer la fin de l’année avec une scène d’un nouveau genre. Le groupe présentera une collaboration inédite avec un orchestre de 48 musiciens lors de « SERIES.L : LUCY », prévu les 29 et 30 décembre au Lotte Concert Hall, dans le district de Songpa à Séoul.





Ce rendez-vous marque la première rencontre entre LUCY et un orchestre de cette envergure depuis les débuts du groupe. Sa sonorité lumineuse et mélodique se mêlera à une formation classique imposante, ce qui promet une réinterprétation singulière de ses musiques.





Le public découvrira ainsi des arrangements nouveaux où l’ampleur orchestrale apportera une profondeur différente à l’esthétique déjà bien installée de LUCY.