Kang Seung-yoon lance sa tournée « PASSAGE #2 » quatre ans après son premier concert solo

YG Entertainment

Kang Seung-yoon de WINNER se prépare à retrouver son public avec sa nouvelle tournée, quatre ans après son premier concert en 2021. Intitulée « PASSAGE #2 CONCERT TOUR », cette série de spectacles marque son retour sur scène en solo.





L’ampleur du projet a été largement renforcée. La tournée s’étendra sur sept villes en Corée du Sud et au Japon. Elle débutera dans sa ville natale, Busan, avec deux concerts prévus les 24 et 25 décembre. Le parcours passera ensuite par Daegu, Daejeon, Gwangju et Séoul, avant de se prolonger au Japon avec deux dates à Osaka et Tokyo.





Son deuxième album solo « PAGE 2 », paru récemment et salué pour sa sensibilité singulière, laisse présager une réception positive. Le titre même de la tournée, « PASSAGE #2 », évoque une continuité avec son premier concert « PASSAGE », tout en suggérant un univers musical plus vaste et une narration davantage approfondie.



