Nouvel an : LE SSERAFIM et les artistes de « K-pop Demon Hunters » sur ABC

Le groupe féminin sud-coréen LE SSERAFIM et les artistes Ejae, Audrey Nuna et Rei Ami, qui interprètent les chansons du groupe Huntrix dans « K-pop Demon Hunters », participeront au célèbre programme de réveillon américain « Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest 2026 » diffusé sur ABC TV.





Les organisateurs de l’émission ont dévoilé mardi sur leurs réseaux sociaux officiels la liste complète des artistes qui se produiront cette année. L’édition 2026 réunira des artistes de grand talent. Outre les LE SSERAFIM et les trois chanteuses de « K-pop Demon Hunters », des superstars internationales telles que Mariah Carey, Post Malone et Chappell Roan seront également présentes.





Les filles LE SSERAFIM auront l’honneur de se produire sur la scène mythique de Times Square à New York, où elles interprèteront leurs titres « CRAZY » et « SPAGHETTI ».





Le « New Year’s Rockin’ Eve » est un programme emblématique de la télévision américaine qui marque chaque année le passage à la nouvelle année, diffusé du 31 décembre au 1er janvier.