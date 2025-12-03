Aller au menu Aller à la page

Solbi se lance comme scénariste de drama

#News Show-biz l 2025-12-05

Musique coréenne

ⓒ jiancastle
L’artiste polyvalente Solbi, connue à la fois comme chanteuse et peintre, vient de faire ses débuts en tant que scénariste de drama. « Mon ex-petit ami est une top star » est une romance fantastique qu’elle a écrite pendant environ trois ans. L’intrigue suit le parcours d’une femme naviguant entre le monde des rêves et la réalité grâce à des bougies magiques qui réalisent ses désirs. Plusieurs thèmes majeurs sont abordés : la relation de la femme avec son ex-petit ami devenu une célébrité, ses rêves perdus et son processus de confrontation avec elle-même.

L’œuvre a été sélectionnée dans le cadre du « Programme de soutien à la production de contenu IA 2025 » organisé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et l’Agence coréenne de promotion des contenus (KOCCA). Elle a ainsi bénéficié de la participation d’un assistant scénariste IA. Le drama a été diffusé mardi sur Shortcha, une plateforme spécialisée dans les contenus en format court.
