36. Squid Game

Squid Game raconte l’histoire de participants endettés qui s’affrontent dans des jeux de survie pour remporter 45,6 milliards de wons. Des jeux traditionnels internationaux comme « 1, 2, 3, Soleil », ou coréens comme le Dalgona ont été réinventés en jeux de survie, permettant aux spectateurs du monde entier de comprendre facilement et de s’immerger dans le jeu. La combinaison des situations désespérées des participants, des mises en scène visuelles dans des espaces limités et du design a transformé le simple jeu de survie en un drame porteur d’un message social, obtenant ainsi une profonde résonnance.

Selon les statistiques officielles de Netflix, Squid Game a suscité une frénésie mondiale dès sa sortie, s’imposant comme un méga hit. En 2022, la série a remporté plusieurs prix aux Emmy Awards, dont ceux du meilleur réalisateur et du meilleur acteur, devenant ainsi la première série non anglophone à remporter des récompenses majeures. Cela est considéré comme un événement symbolique montrant que le contenu sud-coréen peut rivaliser mondialement, dépassant la barrière de la langue.

L’après Squid Game

Le succès de Squid Game a encouragé d’autres pays à produire des contenus locaux utilisant le genre de survie à la coréenne. De plus, avec l’augmentation des investissements dans les contenus coréens sur les plateformes OTT mondiales, les K-contenus ont acquis, dès leur phase de conception, une compétitivité visant le marché mondial.





L’évolution des contenus sud-coréens

Squid Game est devenu plus qu’un drama, il a servi de tremplin pour faire connaître la culture et la sensibilité coréennes à travers le monde. Les scènes de jeux présents dans la série, les kits de Dalgona, les survêtements verts et autres produits dérivés ont gagné en popularité à l’échelle mondiale et diverses parodies se sont répandus sur les réseaux sociaux, renforçant l’influence de la K-culture. Cette tendance montre que le contenu sud-coréen s’est imposé comme un pilier important de la culture mondiale, au-delà d’une simple mode.