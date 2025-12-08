Nouveau chapitre pour Stray Kids avec « SKZ IT TAPE : DO IT »

ⓒ JYP Entertainment

Stray Kids fait son retour avec « SKZ IT TAPE : DO IT », et démarre ce nouveau chapitre avec deux titres principaux déjà très attendus : « Do It » et « DIVINE ».





Trois mois se sont écoulés depuis son quatrième album « KARMA », sorti en août. Ce nouveau disque montre une fois de plus l’esprit d’expérimentation qui caractérise Stray Kids depuis ses débuts il y a déjà sept ans.





« DO IT » porte un message direct : agir avec assurance, oser maintenant sans hésitation. Le titre raconte à la fois le soutien que les garçons souhaitent transmettre et leur propre volonté de créer un nouveau « IT », tout en profitant pleinement de l’instant présent.





L’album compte cinq titres au total y compris les deux chansons phares, puis « Holiday », « Photobook », et enfin « Do It (Festival Version) ». Comme toujours, le trio de production interne 3RACHA, Bang Chan, Changbin et Han, a entièrement composé et produit l’ensemble des morceaux.