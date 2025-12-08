ILLIT dévoile une nouvelle facette avec « NOT CUTE ANYMORE »

ⓒ BELIFT LAB

ILLIT a annoncé qu’elle tournait la page de son image adorable et pétillante pour explorer une sensibilité plus calme et plus délicate. Ce changement, inattendu mais assumé, a immédiatement trouvé un écho chez les fans du monde entier.





Le 24 novembre, le girls band phénomène a sorti son premier single « NOT CUTE ANYMORE ». Le titre principal éponyme s’appuie sur un rythme reggae et s’inscrit dans une esthétique pop. Le morceau exprime de manière directe l’envie de dépasser l’image « mignonne ».





La chanson avance sur une base sonore minimaliste qui crée une ambiance douce et laisse une vraie empreinte en tête. Les voix des filles s’enchaînent comme si elles parlaient à quelqu’un, et la ligne mélodique, avec sa progression un peu différente, capte immédiatement l’attention.





Et les classements ont réagi aussitôt. « NOT CUTE ANYMORE » est entré directement à la 8e place du Melon Hot 100 le jour de sa sortie. Le titre a pris la première place du AWA Realtime Rising Chart au Japon, puis s’est hissé dans le haut des iTunes Top Songs d’une dizaine de pays et régions. Le titre a aussi figuré parmi les premières positions de YouTube Trending Music, ce qui confirme la portée internationale de cette nouvelle étape d’ILLIT.