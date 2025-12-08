Luna de f(x) revient avec la ballade « If it’s our last time »

ⓒ Grida Entertainment

Luna, membre du girls band légendaire f(x), est revenue le 26 novembre avec un nouveau single numérique intitulé « If it’s our last time ».





Ce titre très attendu a été conçu par le célèbre producteur Kiroy Y en collaboration avec la chanteuse. Il s’agit d’une ballade qui reprend les codes actuels de la K-pop, avec une mélodie très accrocheuse et une sensibilité soignée.





Fort de son expérience auprès de nombreux artistes, Kiroy Y a imaginé cette chanson pour mettre en valeur les atouts vocaux de Luna. De son côté, l’artiste s’est inspirée d’une histoire réelle autour des sentiments amoureux et a participé à l’écriture des paroles après une longue période de travail.





Elle a expliqué que, dans la vie quotidienne, il arrive parfois de négliger les personnes qui comptent ou de ne pas réussir à exprimer ce que l’on ressent. Elle a ajouté qu’elle espérait que chacun pourrait dire à ses proches qu’il leur est reconnaissant et qu’il les aime, pour éviter les regrets.





Le producteur a souligné que Luna, qu’il considère comme l’une des meilleures vocalistes de cette génération, a su porter toute la dimension dramatique du morceau. Selon lui, la chanson offrira un vrai réconfort et beaucoup d’émotion aux auditeurs.