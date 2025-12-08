Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Retour de RIIZE avec « Fame », un single au genre Rage

#News Show-biz l 2025-12-06

Musique coréenne

ⓒ SM Entertainment
Les garçons reviennent avec une nouvelle facette ! 

RIIZE est revenu le 26 novembre avec un nouveau single intitulé « Fame », accompagné de son clip vidéo. C’est son premier projet depuis « ODYSSEY », son premier album complet dévoilé en mai, soit environ six mois plus tôt.

Avant même sa sortie, « Fame » avait suscité la curiosité, puisqu’il annonçait une image renouvelée du groupe. La chanson s’appuie sur un rythme puissant et direct, accompagné d’une électro-guitare au grain plus brut. L’ensemble donne un hip-hop du genre Rage, porté par une énergie très dynamique.

Depuis ses débuts, RIIZE n’a cessé d’élargir son univers. Avec leur premier single « Memories », les membres avaient joué la carte de la fraîcheur. Ils avaient ensuite proposé une ambiance rétro mais actuelle avec « Get A Guitar », puis une énergie plus lumineuse et directe avec « Fly Up ». Cette progression continue se poursuit aujourd’hui, puisque « Fame » marque une nouvelle transformation musicale.

Cette nouveauté compte trois titres. Il s’ouvre sur « Something’s in the Water », une chanson qui évoque l’acceptation de ses propres inquiétudes. Il enchaîne avec le titre principal éponyme, puis se clôt avec « Sticky Like », un morceau qui parle d’un amour sincère, prêt à tout donner pour l’autre.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >