Heize présente « LOVE VIRUS Pt.1’ », un mini-album autour des émotions de rupture

Le 27 novembre, Heize a sorti son dixième mini-album intitulé « LOVE VIRUS Pt.1 ».





Ce projet raconte l’évolution d’un amour qui se propage comme une contagion et qui finit par rester gravé comme un souvenir persistant. L’album comprend six titres, dont la chanson principale « Love Virus », ainsi que « Last Taxi », « All Because of You », « You Made Me », « The Last Hello » et « Forget me not until you die ».





À l’exception du morceau instrumental, l’artiste a participé à l’écriture et à la composition de toutes les chansons. Elle y explore les émotions complexes qui se situent entre l’amour et la rupture, en les traduisant dans un langage très personnel.





Le titre phare « Love Virus » décrit les deux faces de l’amour : un poison lorsqu’il fait souffrir, un remède lorsqu’il devient source de manque. La voix délicate de Heize capte parfaitement cette atmosphère hivernale, marquée par la sensation de séparation. La participation d’I.M, dont le timbre posé apporte une profondeur supplémentaire, renforce encore la ligne émotionnelle de la musique.





« Last Taxi » en collaboration avec le chanteur de ballade Lee Changsub met également en avant une belle synergie. La voix stable de Lee Chang Sub et la tonalité plus lyrique de Heize se mêlent naturellement, enrichissant la couleur globale de l’album.





Enfin, les photos conceptuelles réalisées avec DAWN ont enrichi l’esthétique visuelle du projet. Son approche stylistique, pensée pour traduire les nuances émotionnelles du disque, s’accorde avec l’ambiance presque cinématographique de cet opus.