Les deux dates du concert de Seo Eunkwang de BTOB affichent complet

#Infos concerts l 2025-12-06

Musique coréenne

btobcompany
Les concerts de Seo Eunkwang de BTOB, intitulés « My Page », ont affiché complet dès l’ouverture des ventes. En effet, les deux dates prévues les 20 et 21 décembre à Séoul ont été épuisées en quelques instants.

Ce concert marque le retour de l’artiste en solo presque cinq ans et cinq mois après son événement en ligne « FoRest : WALK IN THE FOREST » diffusé en 2020. L’annonce a naturellement suscité l’enthousiasme de fans qui attendaient depuis longtemps de le revoir sur scène.

Et ce n’est pas tout : en plus des dates de Séoul, une performance est également programmée à Busan le 27 décembre, ce qui permettra à encore plus de fans de le retrouver.

L’intérêt autour de ce retour est d’autant plus fort que le chanteur a sorti, le 4 décembre, son tout premier album solo complet, « UNFOLD ». Cette sortie laisse espérer un concert encore plus riche, avec une palette de morceaux variée et de nouvelles performances.

