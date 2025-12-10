La série de concerts de Lee Mujin est intégralement réservée en quelques instants

BIG PLANET MADE

Les concerts de fin d’année de Lee Mujin se sont écoulés immédiatement, les quatre représentations ayant trouvé preneur dès l’ouverture des réservations.





Le 20 novembre, l’agence Big Planet Made a annoncé que « 2025 Lee Mujin Small Theater Concert [Today’s, eMution] » avait été entièrement épuisé au moment même où les billets ont été mis en vente.





Le titre du concert, « Today’s, eMution », combine le mot « Emotion » et le nom de l’artiste, Lee Mujin. Cette appellation reflète son intention de proposer un moment où le public pourra ressentir les émotions du présent sans filtre.





Les événements se tiendront au Mesa Hall, dans le district de Jung-gu à Séoul. Les dates sont prévues les 20, 21, 24 et 25 décembre, soit quatre soirées consécutives qui viendront marquer la fin de l’année avec une ambiance plus intime.