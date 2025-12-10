LE SSERAFIM termine sa toute première tournée mondiale avec un concert de rappel à Séoul

HYBE

LE SSERAFIM s’apprête à boucler sa toute première tournée mondiale avec un concert de rappel prévu à Séoul.





Le groupe a récemment annoncé sur ses réseaux officiels la tenue de « LE SSERAFIM TOUR “EASY CRAZY HOT” ENCORE IN SEOUL ». Ces deux soirées auront lieu les 31 janvier et 1er février au Jamsil Indoor Stadium.





Avant cette annonce, le girls band avait déjà affirmé sa présence internationale en se produisant dans 19 villes, avec un total de 29 concerts à travers la Corée du Sud, le Japon, l’Asie et l’Amérique du Nord. Il a notamment marqué une étape importante en entrant au Tokyo Dome pour la première fois les 18 et 19 novembre, confirmant une nouvelle fois sa réputation de « groupe de performance le plus puissant de la scène girls band ».





Le concert de rappel à Séoul servira donc de point final à cette world tour. LE SSERAFIM y présentera une scène construite à partir de toute l’expérience et de l’énergie accumulée au fil des mois.



