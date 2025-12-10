Aller au menu Aller à la page

Korean
Français

De Bruxelles à Séoul (Ⅱ)

#Invité du mercredi l 2025-12-10

Séoul au jour le jour

Cette semaine, nous recevons de nouveau les représentants de l’Institut des Hautes Études des Communications Sociales (IHECS) à Bruxelles. 

ⓒ Anne-Claire Naveau & Anouk Mormal & Muhiddin Gundogdu
Anouk Mormal, la responsable du service comptable de cette école, nous parle cette fois-ci des adoptés coréens en Belgique ainsi que d’un groupe de fans de Corée dont elle est administratrice. Quant à Anne-Claire Naveau et Muhidin Gundogdu, actuelle et ancien élèves, de leurs rêves de travailler en tant que pont entre le pays du Matin clair et le monde francophone.

ⓒ Anouk Mormal & Muhiddin Gundogdu
■Pour écouter la première partie de l’interview
