De Bruxelles à Séoul (Ⅱ)

Cette semaine, nous recevons de nouveau les représentants de l’Institut des Hautes Études des Communications Sociales (IHECS) à Bruxelles.





ⓒ Anne-Claire Naveau & Anouk Mormal & Muhiddin Gundogdu

Anouk Mormal, la responsable du service comptable de cette école, nous parle cette fois-ci des adoptés coréens en Belgique ainsi que d’un groupe de fans de Corée dont elle est administratrice. Quant à Anne-Claire Naveau et Muhidin Gundogdu, actuelle et ancien élèves, de leurs rêves de travailler en tant que pont entre le pays du Matin clair et le monde francophone.





ⓒ Anouk Mormal & Muhiddin Gundogdu

