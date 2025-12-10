Yoon Ga-eun, lauréate du prix de la Femme cinéaste de l’année

ⓒ YONHAP News

La réalisatrice Yoon Ga-eun, qui a dirigé le film « The World of Love », recevra le prix de la Femme cinéaste de l’année. C’est ce qu’a annoncé hier l’Association des femmes cinéastes. Ce prix récompense celles qui se sont particulièrement distinguées au cours de l’année. L’Association a salué Yoon Ga-eun pour avoir créé, à travers son œuvre sortie en octobre dernier, un moment précieux qui marquera durablement le cinéma sud-coréen.





« The World of Love » raconte l’histoire de Ju-in, une lycéenne de 18 ans interprétée par Seo Su-bin, qui devient la seule à ne pas participer à une pétition signée par tous les élèves contre la libération d’un violeur, avant de commencer à recevoir de mystérieux messages anonymes. La jeune actrice a par ailleurs été distinguée par le jury par le prix du nouveau talent.





La cérémonie de remise des prix des femmes cinéastes de l’année se tiendra le 16 décembre à Séoul.